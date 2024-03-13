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Депутаты Европарламента поддержали закон об ужесточении контроля над СМИ

Законопроект позволяет ужесточить контроль над средствами массовой информации в ЕС.
Глеб Владовский 2024-03-13 15:01:01
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

В Европарламенте большинством голосов одобрили спорный закон об ужесточении контроля над СМИ на территории стран ЕС.

Как сообщает РИА Новости, новый законопроект должен предоставить ЕП новые полномочия для вмешательства в медиапространство государств-членов. Это означает, что судебные органы будут вправе использовать «шпионские программы» в случае затрагивания «национальных интересов».

Кроме того, предусматривается создание комитета по СМИ - надзорного органа, который должен следить за реализацией общеевропейских правил в каждой стране Евросоюза. Если то или иное государство ЕС не будет придерживаться установленных правил, то ЕК будет вправе подать против него иск в Суд ЕС.

Также новый закон предусматривает правила защиты материалов СМИ от недобросовестной модерации или удаления в социальных сетях. Прежде всего это будет касаться независимых агрегаторов.

#в стране и мире #Европарламент #евросоюз #СМИ #Закон о СМИ
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