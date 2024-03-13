Депутаты Европарламента поддержали закон об ужесточении контроля над СМИ

В Европарламенте большинством голосов одобрили спорный закон об ужесточении контроля над СМИ на территории стран ЕС.

Как сообщает РИА Новости, новый законопроект должен предоставить ЕП новые полномочия для вмешательства в медиапространство государств-членов. Это означает, что судебные органы будут вправе использовать «шпионские программы» в случае затрагивания «национальных интересов».

Кроме того, предусматривается создание комитета по СМИ - надзорного органа, который должен следить за реализацией общеевропейских правил в каждой стране Евросоюза. Если то или иное государство ЕС не будет придерживаться установленных правил, то ЕК будет вправе подать против него иск в Суд ЕС.

Также новый закон предусматривает правила защиты материалов СМИ от недобросовестной модерации или удаления в социальных сетях. Прежде всего это будет касаться независимых агрегаторов.