ВС РФ превратили в горелое решето вертолеты ВСУ на площадке подскока в ДНР

Российские военные уничтожили вертолеты противника прямо на площадке подскока на территории Донецкой Народной Республики. Кадры огневого поражения опубликовало Минобороны России.

Три вражеских вертолета, которые приземлились на скрытой полевой площадке подскока, обнаружили при помощи средств воздушной разведки.

Противник сел, чтобы дозаправиться и перезарядить вооружение, но тут в гости прилетел российский кассетный боеприпас. Удар был нанесен немедленно.

За этим ударом последовали и другие - в результате высокоточные средства поражения уничтожили два украинских вертолета.

Ранее российский «Искандер» точным ударом уничтожил украинский С-300 в ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.