МО РФ сообщило о поражении ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области

Минобороны России заявило о поражении зенитного ракетного комплекса Patriot в Харьковской области.

«Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в сводке о проведении специальной военной операции сказано, что российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе Новопавловки и цех по ремонту вооружения и техники в районе Балаклеи.

Минобороны сообщило и об успехах наших сил ПВО. За сутки были сбиты 136 беспилотников ВСУ, четыре снаряда, выпущенные с помощью американских РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французские управляемые авиабомбы Hammer.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.