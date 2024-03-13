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МО РФ сообщило о поражении ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области

Также российским войскам удалось уничтожить два украинских вертолета Ми-8 на территории ДНР.
2024-03-13 14:28:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о поражении зенитного ракетного комплекса Patriot в Харьковской области.

«Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Также в сводке о проведении специальной военной операции сказано, что российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе Новопавловки и цех по ремонту вооружения и техники в районе Балаклеи.

Минобороны сообщило и об успехах наших сил ПВО. За сутки были сбиты 136 беспилотников ВСУ, четыре снаряда, выпущенные с помощью американских РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французские управляемые авиабомбы Hammer.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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