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Диетолог Дианова рассказала, как приготовить полезные для здоровья блины

Врач-гастроэнтеролог посоветовала при употреблении блинов всегда добавлять клетчатку, чтобы прием пищи был здоровым.
Никита Черненко 2024-03-13 11:56:01
© Фото: Anatoly Prososov, Russian Look, Globallookpress

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в разговоре со «Звездой» рассказала, сколько блинов можно есть в день, чтобы избежать проблем со здоровьем и пищеварением, с чем их можно есть и как избежать переедания.

Диетолог посоветовала перед употреблением блинов обращать внимание на их массу. В зависимости от того, кто их готовит, это могут оказаться тонкие блинные одеяла массой до 35 граммов либо более плотные и увесистые, массой вплоть до 90 граммов. По мнению эксперта, за один прием пищи не стоит есть более трех блинов.  

«Если вы сами не будете готовить, то надо строго придерживаться количества: так как по своей полезности обычные пшеничные блины ничем не отличаются от белого хлеба, лучше ограничиваться двумя-тремя блинами», - посоветовала Дианова.

Сочетать блины можно как с мясом или фаршем, так и с творогом и фруктами. При этом и сами блины можно сделать из другого вида муки - диетолог предложила к обычному рецепту добавлять немного льняной или нутовой муки. Однако врач заявила о необходимости всегда добавлять клетчатку - в ином случае такой прием пищи будет приводить к росту веса и проблемам с пищеварением.

«Можно добавлять рыбу, фарш или икру - это все виды белка. Но этого недостаточно, если есть только эти компоненты, будет прибавляться вес. В зависимости от начинки к этому всему есть стандартное сочетание: к мясу, рыбе и другому обязательно должны идти овощи, причем на тарелке их должна быть половина. Всегда должны быть углеводы, белки и какая-то клетчатка», - подчеркнула эксперт.

В качестве естественного способа сдержать аппетиты и не переесть блины врач предложила делиться ими с друзьями и близкими. Так можно обмануть мозг и избежать переедания.

«Если вы все-таки хотите что-то приготовить самостоятельно, то обязательно зовите гостей или приходите сами. Это проверенный и рабочий психологический трюк, позволяющий избежать переедания», - подытожила диетолог.

Жители России празднуют Масленицу с 11 по 17 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал в своем личном блоге, что гулянья в честь праздника пройдут на 29 фестивальных площадках «Московских сезонов».

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