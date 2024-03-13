Илон Маск назвал логичными слова Путина о ядерном оружии

Американский предприниматель Илон Маск согласился со словами президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае угрозы существования Российское Федерации. В ответ на публикацию издания Zerohedge с заявлением президента РФ Маск написал всего одно слово.

«Конечно», - ответил Маск в соцести X.

Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву, телеканалу «Россия 1» и агентству РИА Новости заявил, что технически Россия готова к ядерной войне. При этом он не считает, что «все несется в лоб». Президент добавил, что ядерная триада Российской Федерации является более современной, чем триады других стран.