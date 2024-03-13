Трагедия failed state: конгломерат банд отправил в отставку премьера Гаити

Официальная власть островного государства Гаити уходит в отставку - свой пост покидает премьер-министр Ариэль Анри. Этот шаг, по сведениям СМИ, - способ снизить градус народного недовольства.

Представители бандитских группировок штурмовали тюрьмы и выпускали заключенных, жгли полицейские участки, здания министерства внутренних дел и правительства. С начала марта погибли сотни человек.

Островное государство Гаити вторым после США провозгласило свою независимость в Америке. Некогда жемчужина Антильских островов сегодня выглядит удручающе: не работают заправки, закрыты школы и местный аэропорт, а конгломерат из девяти банд, по аналогии со странами Большой семерки получивший название G9, берет мзду за проезд по автотрассам и контролирует доступ к главному порту в городе Порт-о-Пренс.

Накануне из Гаити американские морпехи по воздуху эвакуировали гражданский персонал посольства США. В это же время госсекретарь Энтони Блинкен прибыл на Ямайку на заседание лидеров стран Карибского бассейна. По его итогам премьер-министр Гаити Ариэль Анри пошел навстречу требованиям банд и объявил о своей отставке.

«Правительство, которое я возглавляю, уйдет в отставку сразу же после создания временного президентского совета. Решение об этом сегодня вечером принял кабинет министров. Нам больно и отвратительно видеть, как умирают люди. Правительство, которое я возглавляю, не может оставаться равнодушным к этой ситуации», - выступил с заявлением премьер Гаити.

Премьер Гаити уехал в Кению еще в начале марта. Банды воспользовались этим и перекрыли авиасообщение. Символично, что заявление о своей отставке Анри подал из Пуэрто-Рико, контролируемого Вашингтоном.

Президента в Гаити до сих пор нет. Предыдущий Жовенель Моиз вместе с супругой был убит бригадой колумбийских коммандос, нанятых, как сообщается, частной охранной компанией из Майами. Управление по борьбе с наркотиками США тогда признало, что среди подозреваемых был и их осведомитель. А оказавшаяся в распоряжении New York Times прослушка указывала на причастность к убийству и действующего гаитянского премьера.

Более подробно о связях гаитянского премьера Анри с бывшим чиновником Минюста и основным подозреваемым в убийстве президента, об интересах в этой стране французского лидера Эммануэля Макрона, о разгуле преступности в стране и уровне жизни местного населения - смотрите в материале Константина Коковешникова.