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Два самолета Ту-142М3 провели поиск подлодок условного противника в Тихом океане

Выполняя задания, летчики также отработали взаимодействие с надводными кораблями ТОФ, находящимися в акватории Охотского моря и Тихого океана.
Анастасия Бобылева 2024-03-01 03:28:01
© Фото: Минобороны России

Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 морской авиации ТОФ выполнили поиск подводных лодок условного противника в Охотском море и Тихом океане. Об этом проинформировала пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Во время проведения полетов экипажи самолетов Ту-142М3 осуществили поисковые действия по маршруту движения с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника», - цитирует сообщение ТАСС.

Выполняя задания, летчики отработали также взаимодействия с надводными кораблями ТОФ, которые находились в акватории Охотского моря и Тихого океана.  Выполнив учебные задания, экипажи самолетов направились обратно к аэродрому базирования.

#Тихоокеанский флот #Ту-142-М3 #тоф #Охотское море #Тихий океан
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