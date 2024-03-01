Два самолета Ту-142М3 провели поиск подлодок условного противника в Тихом океане

Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 морской авиации ТОФ выполнили поиск подводных лодок условного противника в Охотском море и Тихом океане. Об этом проинформировала пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Во время проведения полетов экипажи самолетов Ту-142М3 осуществили поисковые действия по маршруту движения с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника», - цитирует сообщение ТАСС.

Выполняя задания, летчики отработали также взаимодействия с надводными кораблями ТОФ, которые находились в акватории Охотского моря и Тихого океана. Выполнив учебные задания, экипажи самолетов направились обратно к аэродрому базирования.