Над Белгородской и Воронежской областями сбили семь беспилотников

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении семи дронов самолетного типа в небе над двумя областями - Белгородской и Воронежской.
«Семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и Воронежской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Киев попытался атаковать российские объекты сегодня утром в районе 09.30 по столичному времени, уточнили в оборонном ведомстве. Вражеские дроны были уничтожены силами ПВО.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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