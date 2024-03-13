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Над Белгородской и Воронежской областями сбили семь беспилотников

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА пресечена около 09.30 мск.
2024-03-13 10:46:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении семи дронов самолетного типа в небе над двумя областями - Белгородской и Воронежской.

«Семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и Воронежской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Киев попытался атаковать российские объекты сегодня утром в районе 09.30 по столичному времени, уточнили в оборонном ведомстве. Вражеские дроны были уничтожены силами ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #МО РФ
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