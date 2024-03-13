Боевые корабли РФ, КНР и Ирана выполнили стрельбы на учениях в Оманском заливе

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили совместные задачи на военных учениях России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности-2024».

Мероприятия проходят в акватории Оманского залива Аравийского моря. Корабли выполнили совместное маневрирование и стрельбы по целям, имитирующим БПЛА и морские беспилотники. Также военнослужащие отработают освобождение судна, которое, по легенде, захватили пираты.

Завершающий этап учений и подведение итогов состоится 14 марта на берегу иранского города Чехбехара. Всего в мероприятии задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров России, Ирана и Китая.

«Варяг» - гвардейский ракетный крейсер, флагман Тихоокеанского флота ВМФ России. Имеет на вооружении самонаводящиеся крылатые ракеты комплекса П-1000 «Вулкан», всего 16 пусковых установок. Также крейсер получил два торпедных аппарата и реактивные бомбовые установки РБУ-6000.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.