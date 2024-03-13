В Бразилии мужчина взял в заложники автобус с 17 пассажирами

В Бразилии днем 12 марта на автовокзале в столице Рио-де-Жанейро мужчина ворвался в автобус и захватил в заложники 17 пассажиров, среди которых были дети и пожилые люди. Уточняется, что также мужчина открыл огонь.

«Автобус компании Viação Sampaio стал объектом нападения вооруженного преступника. По словам премьер-министра, среди заложников есть дети и пожилые люди. Полиция сообщила, что два человека были застрелены, один в тяжелом состоянии», - приводит информацию RT со ссылкой на местный новостной портал.

Вскоре на место происшествия прибыла группа батальона специальных полицейских операций военной полиции. Район изолировали, а к автобусу направили переговорщика в попытке установить контакт со злоумышленником.

Через некоторое время вооруженный мужчина, как отмечается, сделал еще два выстрела уже в двух полицейских, они не пострадали. При этом уточняется, что двух пассажиров автобуса застрелили.

В одну из жертв выстрелили трижды. Другой 34-летний мужчина получил ранения в грудь и живот. Его доставили в операционную, но, по данным больницы, его жизнь находится под угрозой.

Не уточняется, что послужило мотивом такого поведения вооруженного мужчины.