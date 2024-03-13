Горящая техника и бегущие боевики: как провалилась попытка ВСУ вторгнуться в РФ

Российские военнослужащие и пограничники сорвали попытку украинских ДРГ прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Минобороны опубликовало кадры горящей военной техники и убегающих диверсантов, которые пытались унести раненых. Противник понес большие потери. Врага удалось отбросить от российской границы. Это уже не первая попытка боевиков прорваться в Россию за последние дни. По данным ФСБ, с 10 марта уничтожено больше 100 человек, 6 танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт. Также боевики атаковали дронами гражданские объекты.

Горящая техника и бегущие террористы, уносящие раненых: на этих кадрах, опубликованных нашим Минобороны, подбитая техника украинской ДРГ, которая попыталась прорваться через российскую границу. В районе населенного пункта Нехотеевка, Белгородской области боевики пытались атаковать госграницу сразу по нескольким направлениям. Попытка закончилась провалом.

Около 3-х часов утра по московскому времени, после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

Уничтоженные американские бронемашины М113 и Bradley в районе Сподарюшино. Противник понес большие потери, все атаки ВСУ отразили наши силовики. Удары по украинским диверсионным группам наносили российская авиация, ракетные войска и артиллерия. По данным Минобороны, уничтожены 60 человек и пять танков

Кроме того, наши военные ранним утром отбили четыре атаки диверсантов, пытавшихся прорвать границу в районе поселка Теткино Курской области. На фоне собственных неудач террористы начали распространять лживую информацию и публиковать фейковые видео о том, что им якобы удалось проникнуть на российскую территорию.

«Была попытка прорваться диверсионной разведгруппы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было, поэтому хочу поблагодарить погрануправление Минобороны за защиту наших территорий», - сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Параллельно Киевский режим устроил атаку на гражданские объекты. Это кадры попадания беспилотника по магазину в Белгороде.

От боезаряда пострадало и здание городской администрации выбиты окна и двери, поврежден фасад. Одна женщина получила осколочные ранения, вторая - контузию.

«Сегодня в пять утра все это началось. Целый день бахает. Но мы условно уже привыкли», - поделился очевидец.

От атаки украинских националистов пострадали несколько населенных пунктов Белгородской области: город Грайворон, село Головино. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Произошел обстрел одного из сельхозпредприятий. Ранение получил охранник - легкое, по касательной. Сейчас ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», - рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Коммунальщики уже начали восстанавливать поврежденные объекты. В порядок приводят здание администрации. Убирают осколки с территории, меняют оконные рамы. Почти три десятка человек находятся в пунктах временного размещения, а всем пострадавшим городские власти окажут всю необходимую помощь

Службы благоустройства и волонтеры работают прямо сейчас под колокольный звон вечерней службы - рядом с администрацией находится церковь. Задача номер один закрыть тепловой контур до наступления ночи.