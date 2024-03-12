РСЗО «Град» огненным дождем накрыл укрепления украинских боевиков под Авдеевкой

С оглушительным свистом осколочно-фугасные снаряды накрывают пехоту боевиков к западу от Авдеевки. Это тот самый случай, когда «Град» становится для противника огненным дождем, укрепления врага не спасают. По целям работает реактивная артиллерия группировки войск «Центр».

Старший наводчик с позывным Клещ в прошлом разведчик. Ему скоро 50, он родом из Лисичанска. В 2014-м году он, будучи инженером -строителем, не смирился со зверствами националистов в Донбассе. Ушел в ополчение. А когда пришел заключать контракт с нашими Вооруженными силами, очень переживал, что не успевает к освобождению родного города летом 2022-го.

«По некоторым причинам были сомнения у военкомата. Но потом всё нормально, комиссию прошел. Очень хотел успеть на освобождение собственного города, Лисичанска именно. Вот, Авдеевку освободили, и будем дальше освобождать», - подчеркнул Клещ.

Самому младшему артиллеристу из расчета нет и 20. Над позывным его сослуживцы долго не думали - Малыш. Он уверен - наступление наших войск националистам не остановить.

«Я был еще маленьким мальчиком. Я смотрел на Ютубе, на телевидении, как бомбят Донбасс. Мы хоть и работаем издалека, по все равно гордость за то, что освобождаем территории», - рассказал Малыш.

Расчёт готов в любую секунду выехать с замаскированной позиции на выполнение боевой задачи. Машина заранее подготовлена: в направляющих 32 снаряда, которые обрушатся на позиции боевиков. Экипаж стремительно занимает позицию, устанавливает опоры, переводит направляющие в боевое положение, а затем обрушивает залп на вражескую пехоту. За одну секунду вылетает по два снаряда. После залпа расчету важно вовремя покинуть огневой рубеж: «Град» могут засечь вражеские беспилотники.

«Ни в коем случае нельзя долго стоять на открытом пространстве. Даже просто заехать в лесополосу - это уже опасно без конкретного укрытия. И, конечно, очень важно выехать быстро, максимально быстро отработать и максимально быстро уехать», - подчеркнул командир взвода с позывным Ермак.

Данные о целях приходят как днем, так и ночью. А артиллеристы, в свою очередь, готовы поддерживать нашу пехоту двадцать четыре часа в сутки.

Подробнее смотрите в сюжете Андрея Лазарева для телеканала «Звезда».