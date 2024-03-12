Артиллерия группировки «Юг» уничтожила два пункта иностранных наемников в зоне спецоперации

Подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра «Южной» группировки Сергей Румянцев.

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й и 54-й механизированным бригадам ВСУ в районах Красногоровки, Раздоловки и Белогоровки. Была также успешно отбита атака штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.

«ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и три склада боеприпасов», - сообщил Румянцев.

Артиллеристы ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы поразили и уничтожили три САУ «Акация» и две самоходные гаубицы Д-20, а силами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и БПЛА уничтожены склад горючего, семь пунктов управления украинскими беспилотниками. Также были нанесены удары по двум пунктам временной дислокации иностранных наемников и местам скопления живой силы и техники ВСУ.

Кроме того, средствами ПВО «Южной» группировки были сбиты 22 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Донецк и Кременец, а также пять ракет РСЗО HIMARS над территорией ДНР.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.