Средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Курской областью

Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», - написал губернатор Курской области в своем Telegram-канале.

Позднее он добавил, что еще два украинских БПЛА сбиты над Фатежским и Золотухинским районом. Старовойт отметил, что беспилотники были самолетного типа.

Глава региона напомнил, что правила безопасности требуют не приближаться и не трогать обломки БПЛА, поскольку они несут угрозу взрыва.