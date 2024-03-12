МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Курской областью

Вражеские беспилотники были сбиты над Фатежским и Золотухинским районом, отметил губернатор Курской области.
Игнат Далакян 2024-03-12 04:29:01
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress

Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», - написал губернатор Курской области в своем Telegram-канале.

Позднее он добавил, что еще два украинских БПЛА сбиты над Фатежским и Золотухинским районом. Старовойт отметил, что беспилотники были самолетного типа.

Глава региона напомнил, что правила безопасности требуют не приближаться и не трогать обломки БПЛА, поскольку они несут угрозу взрыва.

#в стране и мире #пво #беспилотник #бпла #Курская область
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 