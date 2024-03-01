Ученые НИЦ «Планета» рассказали, как с помощью спутников они наблюдают за погодой

Ученые исследовательского центра «Планета» рассказали о том, как они с помощью спутников получают актуальную информацию о том, что происходит на Земле.

Космические аппараты, находящиеся на орбите нашей планеты, оперативно информируют о том, как выглядит Земля. Таким образом, наши ученые могут отслеживать динамику например, лесных пожаров.

Всего в распоряжении НИЦ находится 13 отечественных космических аппаратов. При этом ученые не отказываются от данных, которые поступают и с иностранных спутников, правда, от них информация поступает куда реже.

«Периодичность сброса данных с геостационарных зарубежных космических аппаратов у нас была увеличена. если раньше мы получали информацию раз в 15 минут, то сейчас нам эту информацию сбрасывают спутники раз в час», - рассказал заместитель директора НИЦ Планета по научной работе Артем Максимов.

Поэтому, учёные «Планеты» сходятся во мнении, что опираться на данные от своих космических аппаратов - это всегда удобнее и выгоднее.

Наши специалисты выражают уверенность, что примерно к концу 2024 года, удастся полностью отказаться от использования зарубежных спутников в пользу отечественных.