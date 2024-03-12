Слушания в Конгрессе всё больше напоминают сцены древнеримских амфитеатров: публичные зрелища, где каждый новый оратор красноречивее предыдущего. На этот раз к сенаторам, блокирующим деньги Украине, обращаются сотрудники американской разведки.

«Используя выделенные средства, к концу 2024 - началу 2025 года, Украина может вернуть инициативу в наступлении и получить возможность вести переговоры с позиции большей силы», - считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

При этом, он подчеркивает, в новый пакет помощи Киеву могут войти средства, обеспечивающие удары по Крыму. И это явно не то, что ожидали услышать республиканцы.

«Предлагаемый президентом Байденом бюджет является ещё одним вопиющим напоминанием о ненасытном аппетите этой администрации к безрассудным тратам и пренебрежению демократов к финансовой ответственности», - считает политик Майк Джонсон.

Он также подчеркнул, что это не просто не отражает действительность, а является дорожной картой, ведущей к краху Америки.

У демократов нет иного пути, как следовать избранному курсу: вся политика партии выстроена на иллюзорной внешней угрозе.

Одно понятно: байденовская кампания «войны» провалились. Критика в адрес действующей администрации звучит всё чаще, и явно, когда она исходит от успешных предпринимателей-миллиардеров, зрителю есть над чем задуматься.

«Если вы посмотрите на все заявления администрации Байдена в начале войны, то увидите, что все они сбылись с точностью наоборот. Они говорили, что мы ослабим Россию, но фактически, мы сделали российскую армию сильнее. Она больше, чем была раньше. Россия производит гораздо больше оружия. Промышленная база расширяется, плюс теперь она проверена и закалена в боях и особенно против западного оружия», - подчеркнул предприниматель Дэвид Сакс.

Дыра в бюджете Пентагона размером в 10 миллиардов - столько военное ведомство потратило на Украину. А новых денег чтобы восполнить собственный оружейный арсенал нет. И всё это из-за тупиковой ситуации в Конгрессе.