Ученые показали новые разработки военного технополиса «Эра»

Инновационный технополис Минобороны «Эра» подвел итоги первых шести лет работы. За это время он превратился в целый город военной науки. Разработки ученых не только повышают обороноспособность страны, но и служат «на гражданке». Уникальный гель на растительной основе быстро заживляет раны, а ультра-звуковой прибор помогает предсказать погоду в полевых условиях. Достижения и разработки военного иннограда - в материале Валентина Гвоздева.

Уникальные разработки для армии и флота, сотни изобретений, десятки новаторских образцов, аналогов которым нет в мире. Все это военный инновационный технополис «ЭРА».

Тренажер для поражения БПЛА, внешне напоминает лазертаг, к беспилотнику крепится модуль приема лазерного сигнала, стрельба ведется холостыми патронами, чтобы боец чувствовал отдачу, при этом сам аппарат остается невредимым, и может использоваться повторно неограниченное число раз. Также в технополисе разработан уникальный ранозаживляющий гель на основе фито экстрактов целебных растений из заповедника Утриш, гель ускоряет регенерацию кожных покровов, его уже применяют в Военно-медицинской академии для лечения участников военной спецоперации.

15 лабораторий, 16 научных направлений, более 300 молодых ученых. Военно-научный комплекс площадью порядка 17 гектаров – целый город военной науки, однако, удивляет «ЭРА» не только своими масштабами. Технополис, созданный по указу президента в кратчайшие сроки, стал уникальной площадкой для конструктивного диалога всех заинтересованных структур.

Лаборатории, в которых трудятся операторы научных рот, оснащены самым современным оборудованием. Для них созданы комфортные условия для исследовательской деятельности.

Подробнее в сюжете Валентина Гвоздева.