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Танкисты группировки войск «Восток» показали нанесение ударов по врагу

Члены экипажа рассказали, какими преимуществами обладает танк Т-80.
Павел Кольцов Глеб Владовский 2024-03-12 21:49:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

У танкистов группировки войск «Восток» на Угледарском участке Южно-Донецкого направления по несколько боевых выездов ежедневно. Сближаясь с противником, работают прямой наводкой, обеспечивая продвижение штурмовых групп.

Удары по противнику корректирует воздушная разведка, операторы БПЛА на прямой связи с танкистами. Окопавшегося противника достают буквально из под земли, тем самым расчищая путь штурмовым подразделениям.

«Выходили на поддержку пехоты, пехота заходила прикрывали их огнём, поражали пулемёты и живую силу противника. Отлично отработали, все благодарили», - рассказал командир танка с позывным «Зверь».

По словам членов экипажа, оснащенная тепловизором бронемашина способна прямой наводкой поражать цели на расстоянии до 4 километров. А благодаря газотурбинному двигателю, танк Т-80 может подойти незамеченным на 30-40 метров.

Кроме того, хвалят танкисты и броню боевой машины, которая выдерживает буквально любые атаки со стороны противника.

#Т-80 #танкист #СВО #Южно-Донецкое направление
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