Банк ПСБ провел форум, участники которого поделились идеями по импортозамещению

В рамках выступлений на V форуме по финансовой грамотности «Просто капитал» прозвучало предложение использовать высокотехнологичную базу предприятий ОПК для производства гражданской продукции и таким образом решать задачи по импортозамещению. Форум прошел в Москве при поддержке банка ПСБ.

«Сейчас уникальная ситуация. Дело в том, что сектор ОПК интенсивно развивается благодаря гособоронзаказу и накапливает серьезные финансовые средства. С другой стороны, уход иностранных производителей обеспечивает достаточно большие возможности для производства и реализации гражданского направления», - рассказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.

Сейчас на предприятиях оборонно-промышленного комплекса производится около 70% высокотехнологичной продукции. Поэтому принято решение стимулировать направление, позволяющее производить гражданские товары, способные заменить те, которые раньше закупали за рубежом.

«Один из успешных кейсов - разработка по заказу Федерации пятиборья. Мы разработали лазерный симулятор спортивной стрельбы. Сделали в короткие сроки, передали заказчику, получили положительные отзывы. Он получился значительно дешевле импортных аналогов», - поделился Лев Борисов, заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех».

Также на форуме было подписано соглашение между ПСБ и правительством Краснодарского края. Банк примет участие в реализации проектов устойчивого развития региона. В частности, поддержит инициативы, направленные на решение социальных и экологических вопросов, улучшение качества жизни населения.