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Румынский лидер Йоханнис будет баллотироваться на пост генсека НАТО

По его словам, он обладает всем необходимым опытом, находясь на посту главы республики, а также хорошо понимает проблемы альянса в регионе.
Глеб Владовский 2024-03-12 18:50:01
© Фото: Robert Schmiegelt, ZUMAPRESS, Globallookpress

Президент Румынии Клаус Йоханнис рассказал о планах стать кандидатом на пост генсека Североатлантического альянса.

«Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкиваются НАТО, Европа и наш регион», - приводит слова политика Радио Sputnik.

Как сообщает немецкая газеты Die Welt, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не допустил, чтобы глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выдвинула свою кандидатуру на пост генсека НАТО из-за ее отношения к Российской Федерации. Отмечается, что инициатором выдвижения политика на данную должность стал госсекретарь США Энтони Блинкен.

#в стране и мире #НАТО #Румыния #генсек НАТО
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