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Принявшая постриг в монахини актриса Галина Яцкина скончалась в 79 лет

Заслуженная артистка РСФСР окончила Театральное училище имени Щукина и стала известной, сыграв в фильмах «Уроки французского», «Что делать?», «Женщины».
Анастасия Бобылева 2024-03-12 18:50:01
© Фото: РИА Новости

В возрасте 79 лет скончалась советская актриса Галина Яцкина, недавно принявшая постриг в монахини. О ее смерти сообщил протоиерей Василий Гелеван.

«Отошла ко Господу заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина», - написал он в своем Telegram-канале.

Он упомянул заслуги актрисы, а также рассказал, что она приняла постриг в схиму и получила имя Вера.

Галина Яцкина окончила Театральное училище имени Б. Щукина. Она сыграла в фильмах «Уроки французского», «Женщины», «Что делать?», «Человек, который закрыл город» и стала первой в советском кино актрисой - кандидатом наук.

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