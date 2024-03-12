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Путин назвал самое мощное оружие России

Это консолидация общества и отношение к Родине, которые демонстрируют бойцы в зоне СВО.
Глеб Владовский 2024-03-12 18:23:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал, какое оружие у России самое главное.

По его словам, самым главными инструментами страны являются консолидация общества и отношение к Родине, которые демонстрируют в том числе бойцы ВС РФ в зоне СВО.

«Те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, вооруженными силами, они этого не учитывали и учитывать этого не могут», - заявил Путин.

Российский лидер заключил, что для того, чтобы учитывать вышеупомянутые инструменты, необходимо быть гражданином РФ.

#в стране и мире #ВС РФ #Путин #оружие
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