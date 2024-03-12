Военнослужащие ВС РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

ВС РФ совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщает МО РФ.

«В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н. п. Каменское Запорожской области объявлялся режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

Российские военнослужащие неукоснительно его соблюдали, подчеркнули в Минобороны России.

Кроме этого, российские саперы обследовали пункт перехода на предмет неразорвавшихся боеприпасов, которые остались в результате обстрела территории Запорожской области украинскими боевиками.

В составе миссии прибыли четыре инспектора. Их задача - наблюдение и оценка безопасности на Запорожской атомной электростанции. Представители МАГАТЭ, которых они заменили, были доставлены к месту перехода, после чего убыли на территорию Украины.

Инспекторы МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита главы этой организации Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.