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Военнослужащие ВС РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Также в обеспечении ротации участвовали подразделения Росгвардии. В целях безопасности по маршруту движения был объявлен режим прекращения огня.
2024-03-12 18:09:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщает МО РФ. 

«В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н. п. Каменское Запорожской области объявлялся режим прекращения огня», - говорится в сообщении. 

Российские военнослужащие неукоснительно его соблюдали, подчеркнули в Минобороны России. 

Кроме этого, российские саперы обследовали пункт перехода на предмет неразорвавшихся боеприпасов, которые остались в результате обстрела территории Запорожской области украинскими боевиками. 

В составе миссии прибыли четыре инспектора. Их задача - наблюдение и оценка безопасности на Запорожской атомной электростанции. Представители МАГАТЭ, которых они заменили, были доставлены к месту перехода, после чего убыли на территорию Украины. 

Инспекторы МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита главы этой организации Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #росгвардия #МАГАТЭ #ротация #заэс
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