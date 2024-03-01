От сектора Газы до Украины: чем запомнился дипломатический форум в Анталье

Сергей Лавров прокомментировал переговоры немецких летчиков о возможной бомбардировке Крымского моста. Сейчас министр находится в турецкой Анталье, здесь проходит дипломатический форум, политики и дипломаты обсуждают актуальные вопросы мировой повестки, включая сектор Газа и Украину.

Анталийский дипломатический форум встречает турецким гостеприимством, гостей угощают сладким лукумом, а иностранные делегации пройдут по этому интерактивному коридору, где представлена вся история турецкой дипломатии, форум откроет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Но перед этим тщательный досмотр: у каждого персональный кюаркод - доступ на форум. Не проходят проверку разве что турецкие коты, здесь им все двери открыты.

Это третья по счету дипломатическая сессия в Антальи - география участников поражает масштабом: Азия, Африка, Европа, Ближний Восток - особое внимание дипломатов конфликту в секторе Газа. В кулуарах встречаем мэра палестинского города Рамалла, завязался долгий, честный диалог, как только Исса Кассис узнал что мы журналисты из России.

«Это фанатичное правительство во главе с Нетаньяху знает, что их время скоро подойдет к концу. И скоро они будут в суде и, надеюсь, в тюрьме. Мы очень гордимся прочными отношениями, которые связывают Палестину с Россией. Русский народ, президент и вся Россия - это то место, откуда мы можем получить мудрый совет. Российское правительство способствовало прекращению огня в Газе», - отметил мэр г. Рамалла Исса Кассис (Палестина).

Тема мирных инициатив по Газе вероятно поднималась и на личной, уже пятой по счету, встрече Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана. Впрочем совместных проектов у России и Турции много: от энергетики и газа до туризма и торговли. По итогу переговоров иностранная пресса вплотную окружила нашего министра.

Многим хотелось услышать мнение Лаврова о текущих геополитических метаморфозах.

«Естественный ход событий в сфере экономического развития вывел на сцену новые крупные мощные государства Китай и Индию. Китай называются США как главный долгосрочный вызов американскому доминированию. Китай растет быстрее и обыгрывает их в сфере эконом развития - они это стали тормозить», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Санкции Запада перечеркнули каноны свободного рынка, а значит и экономика трансформируется и подстраивается. Почему Европа показывает свой оскал России, как решить украинский вопрос, и как мы будем реагировать на расширение НАТО - вот что волнует иностранную публику сегодня.

Завтра еще один рабочий день министра на полях форума - новые встречи и новые заявления.