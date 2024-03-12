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Над Курской областью сбили четыре украинских беспилотника

В течение часа с 12.40 до 13.40 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА, сообщает МО РФ.
2024-03-12 15:12:01
© Фото: РИА Новости

Четыре беспилотника самолетного типа сбили сегодня в небе над Курской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

«Четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, Киев с 12.40 до 13.40 по столичному времени пытался атаковать российские объекты. Все попытки удалось пресечь, украинские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #МО РФ #СВО
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