Над Курской областью сбили четыре украинских беспилотника

Четыре беспилотника самолетного типа сбили сегодня в небе над Курской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

«Четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», - говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, Киев с 12.40 до 13.40 по столичному времени пытался атаковать российские объекты. Все попытки удалось пресечь, украинские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.