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В Калининграде будут судить гражданина США, пытавшегося незаконно вывезти сына

Подозреваемый пытался скрыться с ребенком в труднопроходимой местности.
Глеб Владовский 2024-03-12 15:01:01
© Фото: СК РФ

Гражданина США, пытавшегося незаконным путем вывезти своего сына из страны, будут судить в Калининграде, сообщили в региональном СК РФ.

По версии следствия, 27 июля 2023 года 35-летний гражданин США прибыл на территорию Калининградской области для встречи с 4-летним сыном, являющимся гражданином РФ, чтобы в дальнейшем вывезти его из страны. Однако мать ребенка не дала согласия на его переезд за границу.

«Под предлогом совместного времяпрепровождения мужчина на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность», - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что гражданина США задержали сотрудники ФСБ.

В СК подчеркнули, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а по уголовному делу собрано достаточное количество доказательств.

#в стране и мире #Калининград #СК РФ #Похищение ребенка #гражданин сша
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