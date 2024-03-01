Тимур Иванов проинспектировал ход строительства новой базы Каспийской флотилии

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России ведут работы по возведению причального фронта нового пункта базирования кораблей Каспийской флотилии в республике Дагестан. Качество и темпы строительства проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов во время рабочей поездки в войска Южного военного округа.

Проект новой базы Каспийской флотилии предусматривает создание комплекса гидротехнических сооружений, в том числе Северный и Южный оградительные молы общей протяженностью почти 3 км, причальную и береговую инфраструктуру. Военным строителям предстоит обустроить 17 причалов, три из которых - плавучие.

В 2023 году специалисты построили четыре новых причала, а в феврале этого года уже введен в эксплуатацию гидроспуск для выхода кораблей на воду.

Кроме того, в Махачкале идет строительство крупного военного госпиталя на 150 койко-мест. Масштабы стройплощадки впечатляют: это более 27 тыс. квадратных метров. Госпиталь оснастят современной медтехникой и сдадут «под ключ». Сейчас возводятся поликлинический корпус, лечебно-диагностический блок, палатный модуль, инфекционное отделение, две вертолетные площадки, столовая, трансформаторная подстанция и другие вспомогательные сооружения.

Работы ведутся широким фронтом - во всех корпусах сразу, уже проложены внутриплощадочные инженерные сети тепло- и газоснабжения, идет отделка помещений.