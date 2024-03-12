Эксперт Маркелов счел, что Россия ответит вдвое больнее за изъятие своих активов

Политолог Сергей Маркелов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему изъятие Евросоюзом замороженных активов РФ может стать причиной для изменения всей финансовой системы стран Европы, почему ЕС не торопится изымать российские активы и как РФ может ответить на этот шаг.

По мнению эксперта, Евросоюз хочет «убить двух зайцев» с помощью изъятия активов у РФ: таким образом они могут и решить свои собственные финансовые проблемы, и дополнительно насолить России в рамках санкционной политики. Однако страны-члены ЕС не торопятся идти на этот шаг, понимая, что изъятие активов может выйти им боком.

«Для финансистов главное - это доверие. Вся финансовая система Европы построена на доверии, и изъятие активов у России создаст прецедент, который может снежным комом смести европейскую финансовую систему», - отметил политолог.

Важность этого прецедента возрастает и потому, что Россия не входит в список крупнейших инвесторов в Евросоюз - одними из главных источников капиталовложений являются Индия и Китай. Как отметил Маркелов, реакция этих двух стран на изъятие активов может стать причиной изменения всей финансовой системы стран Европы.

«Если бы российские деньги были ключевыми в ЕС, можно было бы сослаться на других инвесторов. Но Россия не лидирует в этом плане, а значит, если они условно обидели так не самого главного инвестора и могут получить такой сильный ответ, то как тогда отреагируют главные игроки и что будет с их системой?» - задался вопросом эксперт.

Другой важной причиной, из-за которой Евросоюз медлит с изъятием активов, политолог называет замороженные иностранные активы в России. Он отметил, что в случае, если РФ начнет ответно изымать активы, это ударит в два раза больнее по Европе, так как в России заморожены в первую очередь частные активы.

«Запад получит не политический ответ, а ответ по линии частного капитала, что в два раза болезненнее для Запада. Если какой-то хороший инвестор вложил несколько миллиардов евро в Россию, то он ожидает гарантии не только от России, но и от своего правительства. А тут он останется один на один с последствиями решений его правительства. Может, политики Европы не очень этого боятся, но владельцы активов боятся такого исхода очень сильно», - подытожил Маркелов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз намерен направить в июле прибыль от замороженных российских активов Украине. Издание отметило, что таким образом Киеву может быть перечислено до трех миллиардов евро.