Российские, китайские и иранские корабли начали учения в Оманском заливе

Корабли ВМФ России, а также ВМС Китая и Ирана приступили к выполнению задач международных военно-морских учений «Морской пояс безопасности-2024», которые проходят в Оманском заливе Аравийского моря. Об этом сообщает МО РФ.

Главная цель учений - отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. В их ходе кораблям трех стран предстоит выполнить совместное маневрирование и провести стрельбы по надводным и воздушным целям.

Кроме этого отмечается, что экипажам надо будет отработать элементы освобождения судна, захваченного пиратами.

Всего же в учения задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров с российской, китайской и иранской стороны. Активно используются и вертолеты морской авиации.

Впервые учения «Морской пояс безопасности» прошли в акватории Аравийского моря в 2018 году. Корабли ВМФ России, а также ВМС Китая и Ирана участвуют в них на постоянной основе. В прошлом году, к примеру, в учениях задействовали фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - первый в мире штатный носитель гиперзвукового ракетного оружия.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что первый раз в качестве наблюдателей в этих учениях примут участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.