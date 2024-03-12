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Российские, китайские и иранские корабли начали учения в Оманском заливе

Со стороны ВМФ России в военно-морских учениях «Морской пояс безопасности-2024» принял участие отряд боевых кораблей ТОФ в составе ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников».
2024-03-12 10:52:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Корабли ВМФ России, а также ВМС Китая и Ирана приступили к выполнению задач международных военно-морских учений «Морской пояс безопасности-2024», которые проходят в Оманском заливе Аравийского моря. Об этом сообщает МО РФ. 

Главная цель учений - отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. В их ходе кораблям трех стран предстоит выполнить совместное маневрирование и провести стрельбы по надводным и воздушным целям. 

Кроме этого отмечается, что экипажам надо будет отработать элементы освобождения судна, захваченного пиратами. 

Всего же в учения задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров с российской, китайской и иранской стороны. Активно используются и вертолеты морской авиации. 

Впервые учения «Морской пояс безопасности» прошли в акватории Аравийского моря в 2018 году. Корабли ВМФ России, а также ВМС Китая и Ирана участвуют в них на постоянной основе. В прошлом году, к примеру, в учениях задействовали фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» - первый в мире штатный носитель гиперзвукового ракетного оружия.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что первый раз в качестве наблюдателей в этих учениях примут участие представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#Китай #Россия #армия #ВМФ #учения #Иран #аравийское море
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