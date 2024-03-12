Появились кадры с места наезда «Ягуара» на пешеходов в Москве

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места наезда автомобиля «Ягуар» на пешеходов в северной части Москвы. В результате наезда пострадали два человека.

Судя по кадрам, автомобиль наехал на сугроб, повреждены передний бампер машины и левая фара. На месте работают сотрудники ГИБДД и ЦОДД.

Напомним, что ДТП произошло утром 12 марта. По данным ГИБДД, водитель «Ягуара» не справился с управлением и выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате два человека получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.