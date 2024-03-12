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Появились кадры с места наезда «Ягуара» на пешеходов в Москве

В результате ошибки водителя автомобиль закатился на сугроб, у него повреждена передняя часть.
Алексей Курильченко 2024-03-12 10:33:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места наезда автомобиля «Ягуар» на пешеходов в северной части Москвы. В результате наезда пострадали два человека.

Судя по кадрам, автомобиль наехал на сугроб, повреждены передний бампер машины и левая фара. На месте работают сотрудники ГИБДД и ЦОДД.

Напомним, что ДТП произошло утром 12 марта. По данным ГИБДД, водитель «Ягуара» не справился с управлением и выехал на тротуар, где находились пешеходы. В результате два человека получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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