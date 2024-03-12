Экипажи Т-80БВМ обеспечили продвижение штурмовиков на Угледарском участке

Экипажи Т-80БВМ танковых подразделений группировки «Восток» обеспечили продвижение российских штурмовиков на Угледарском участке Южно-Донецкого направления. Кадры боевой работы танкистов публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что экипажи Т-80БВМ с расстояния чуть больше километра прямой наводкой уничтожают бронетехнику и долговременные огневые точки противника. Боевая работа ведется каждый день как днем, так и по ночам. С помощью БПЛА вскрывается расположение противника и корректируется огонь, а камеры беспилотников фиксируют результаты попаданий.

В Минобороны рассказали, что танк получил динамическую защиту «Реликт». Недавно такая защита спасла экипаж от прямого попадания в башню боевой машины противотанковой управляемой ракеты. Также Т-80БВМ оснастили навесом от беспилотников.

«Машина замечательная - тепловизор, идеальный прицел, видимость. На четыре километра могу поражать прямой наводкой любую цель», - рассказал наводчик-оператор танка Т-80БВМ с позывным Башмак.

Т-80БВМ - современный российский основной боевой танк, является глубокой модернизацией танка Т-80БВ. Экипаж Т-80БВМ составляет три человека. В арсенал танка входят модернизированная 125-мм пушка и пулеметы.

Оснащен стабилизатором вооружения, новейшими средствами связи и системой управления огнем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.