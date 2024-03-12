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ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты

Ранее компания проигнорировала предупреждение ФАС о необходимости сформировать ценовую политику.
Алексей Курильченко 2024-03-12 10:17:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против авиакомпании S7 из-за подозрения в нарушениях при формировании цен на билеты. У компании, по данным ФАС, отсутствует ценовая политика, и она продает билеты по разной стоимости. При этом цена билета не зависит от оказания услуг на борту, расходов перевозчика или дальности полета. Служба уже выдала S7 предупреждение о необходимости разработать данную политику.

«Документ должен предусматривать в том числе расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него», - говорится в сообщении на сайте ФАС.

Требование ФАС не было исполнено, а представители компании попытались оспорить предупреждение через суд. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС. Если вина авиакомпании будет установлена, то ей грозит штраф в соответствии с российским законодательством.

 

#S7 #ФАС #цены #авиакомпании
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