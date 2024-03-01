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Петровский район города Донецк подвергся обстрелу кассетными снарядами

Один мирный житель получил ранение.
Глеб Владовский 2024-03-01 20:39:01
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости

Боевики обстреляли Петровский район города Донецк, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный) », - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 17:40 до 19:15 ВСУ выпустили семь снарядов 155мм натовского образца по этому району города. 

Как сообщает мэр Донецка, Алексей Кулемзин, один человек получил ранение в результате обстрела.

По данным РИА Новости, Петровский район - это самый отдаленная часть Донецка, расположенная в западной его части. С 2014 года, он регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков.

#Донецк #СВО #кассетные боеприпасы #петровский район #ОБСТРЕЛ ДНР
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