Петровский район города Донецк подвергся обстрелу кассетными снарядами

Боевики обстреляли Петровский район города Донецк, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный) », - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 17:40 до 19:15 ВСУ выпустили семь снарядов 155мм натовского образца по этому району города.

Как сообщает мэр Донецка, Алексей Кулемзин, один человек получил ранение в результате обстрела.

По данным РИА Новости, Петровский район - это самый отдаленная часть Донецка, расположенная в западной его части. С 2014 года, он регулярно подвергается обстрелам со стороны боевиков.