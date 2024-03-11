Российский кабмин проинформировал о следующих длинных выходных у россиян в честь Праздника Весны и Труда. Правительство объявило выходными дни с 28 апреля по 1 мая.

Правительство России перенесло выходной день с 27 апреля на понедельник, 29 апреля, а также выходной 2 ноября - на 30 апреля, из-за чего и получился четырехдневный отдых. При этом перед праздниками российских граждан будет ожидать шестидневная рабочая неделя - с 22 по 27 апреля.

С 11 по 17 марта в России также празднуется Масленица. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о праздничных программах в честь традиционного праздника в Москве: гулянья в честь Масленицы пройдут на 29 фестивальных площадках «Московских сезонов».