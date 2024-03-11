Минтруд предложил выгонять из РФ мигрантов, работающих не по профилю

Мигрантов, работающих в России не по профилю, могут обязать покинуть страну. Об этом говорится в законопроекте, который подготовило Министерство труда. В тексте документа речь идет о приехавших в РФ по оргнабору.

«Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам», - цитируют «Известия» сообщение пресс-службы министерства.

Как сообщили в ведомстве, данный законопроект направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закрепление такого механизма как приоритетного. Документ подготовлен по результатам стратегической сессии правительства. Новый механизм позволит исключить ситуации, при которых мигранты не работают в компании, которая уже понесла расходы на их наем.