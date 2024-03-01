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Три человека погибли в результате атаки беспилотника в Херсонской области

По словам губернатора региона Сальдо, операторы дронов намеренно атакуют гражданский транспорт.
Глеб Владовский 2024-03-01 18:10:01
© Фото: Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области, t.meSALDO_VGA

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил о гибели трех мирных жителей в результате атаки БПЛА, пишет RT.

Как сообщает глава региона, беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа.

«Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», - цитирует слова Сальдо RT.

Глава региона также подчеркнул, что обстоятельства происшествий указывают, что противник намеренно направляет дроны на гражданские транспортные средства.

#Россия #бпла #ВСУ #погибшие #Херсонская область #Сальдо
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