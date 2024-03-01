Три человека погибли в результате атаки беспилотника в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил о гибели трех мирных жителей в результате атаки БПЛА, пишет RT.

Как сообщает глава региона, беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа.

«Сегодня боевики украинских вооруженных формирований атаковали беспилотником автомобиль в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа, убив трех человек», - цитирует слова Сальдо RT.

Глава региона также подчеркнул, что обстоятельства происшествий указывают, что противник намеренно направляет дроны на гражданские транспортные средства.