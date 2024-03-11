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Фильм «Оппенгеймер» стал лучшим фильмом по версии Киноакадемии США

Кинолента выиграла в номинациях «лучший фильм», «лучший монтаж», а также «лучший актер» и «лучшая мужская роль второго плана».
Никита Черненко 2024-03-11 06:55:01
© Фото: Nick Agro, Global Look Press

Кристофер Нолан стал лучшим режиссером по версии Киноакадемии США, его фильм «Оппенгеймер» также выиграл в шести номинациях премии «Оскар» и стал лучшим фильмом 2023 года. Церемония вручения наград прошла в театре «Долби» в Голливуде.

Помимо категорий «лучший фильм» и «лучшая режиссура», за съемки в «Оппенгеймере» статуэтки «Оскар» получили актеры Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший: они выиграли в номинациях «лучшая мужская роль» и «лучшая мужская роль второго плана» в основной категории. В других категориях фильм выиграл в номинациях на лучший саундтрек, операторскую работу и монтаж. Фильм Кристофера Нолана также стал самым номинируемым в этом году: всего «Оппенгеймер» участвовал в 13 номинациях.

Победителями других номинаций в основной категорий стали: Эмма Стоун за лучшую женскую роль («Бедные-несчастные»), Давайн Джой Рэндольф за лучшую женскую роль второго плана («Оставленные), фильм «Американское чтиво» получил статуэтку за лучший адаптированный сценарий, а «Зона интересов» выиграла в номинации «лучший фильм на иностранном языке». «Анатомия падения» выиграла лучший оригинальный сценарий, а мультфильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки стал лучшим анимационным полнометражным фильмом 2023 года.

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