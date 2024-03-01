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В Госдуму внесли законопроект о бессрочной программе маткапитала

Сейчас сроки программы заканчиваются в 2026 году.
Ирина Елагина 2024-03-01 15:09:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Программа материнского капитала в России может стать бессрочной. С такой инициативой в Госдуму обратилась группа депутатов.

«В настоящее время Федеральный закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года», - говорится в тексте документа.

Депутаты считают неправильным, что на детей, появившихся на свет после 31 декабря 2026 года, не будет распространяться закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и предлагают установить для программы маткапитала бессрочный период действия.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сделал акцент на поддержке российских семей - это один из новых нацпроектов России.

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