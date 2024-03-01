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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В городе работает система ПВО.
Глеб Владовский 2024-03-01 15:42:01
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога, работает ПВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», - призвал Развожаев жителей города, подчеркнув, что все службы приведены в состояние боевой готовности и ведется работа по уничтожению воздушных целей.

Также в оперштабе по Республике Крым сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

#Россия #Крым #Севастополь #Крымский мост #воздушная тревога
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