Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога, работает ПВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», - призвал Развожаев жителей города, подчеркнув, что все службы приведены в состояние боевой готовности и ведется работа по уничтожению воздушных целей.

Также в оперштабе по Республике Крым сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто.