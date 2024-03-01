Зал истории ГАБТУ МО РФ пополнился парадным кителем генерал-полковника Смирнова

Зал истории Главного автобронетанкового управления МО РФ получил новый экспонат - парадный китель начальника Главного автомобильного управления Министерства обороны СССР генерал-полковника Александра Смирнова.

Как сообщает Министерство обороны РФ, зал расположен на территории 147-й автобазы ведомства. Мероприятие проходило в торжественной обстановке, форму генерал-полковника передала его дочь Татьяна.

В церемонии также приняли участие начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-лейтенант Александр Шестаков, ветераны и военнослужащие.

С 1970 по 1982 год Смирнов возглавлял Центральное автомобильное управление Министерства обороны СССР. Под его руководством разрабатывались машины третьего поколения: ГАЗ-66-11, ЗИЛ-131К, Урал-4320, КамАЗ-4310 и др. Создавалась транспортная база под ракетные комплексы особо большой грузоподъемности и различного назначения для РВСН.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.