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Зал истории ГАБТУ МО РФ пополнился парадным кителем генерал-полковника Смирнова

Форму выдающегося военачальника Александра Смирнова на постоянное хранение в Зал истории главка передала его дочь Татьяна Александровна Смирнова.
2024-03-01 16:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Зал истории Главного автобронетанкового управления МО РФ получил новый экспонат - парадный китель начальника Главного автомобильного управления Министерства обороны СССР генерал-полковника Александра Смирнова.

Как сообщает Министерство обороны РФ, зал расположен на территории 147-й автобазы ведомства. Мероприятие проходило в торжественной обстановке, форму генерал-полковника передала его дочь Татьяна.

В церемонии также приняли участие начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-лейтенант Александр Шестаков, ветераны и военнослужащие.

С 1970 по 1982 год Смирнов возглавлял Центральное автомобильное управление Министерства обороны СССР. Под его руководством разрабатывались машины третьего поколения: ГАЗ-66-11, ЗИЛ-131К, Урал-4320, КамАЗ-4310 и др. Создавалась транспортная база под ракетные комплексы особо большой грузоподъемности и различного назначения для РВСН.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #парадный китель
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