Журналисты накинулись на Лаврова на форуме в Анталье и сбили его с пути

Журналисты накинулись с вопросами на министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме и помешали ему пройти. Инцидент произошел после переговоров министра с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Из-за напора репортеров главе МИД России пришлось сменить траекторию своего движения, а затем возвращаться обратно.

Напомним, сегодня глава российского дипломатического ведомства прилетел в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Визит Лаврова в Турцию состоялся по приглашению Фидана.

Встреча министров иностранных дел России и Турции запланирована на 1-2 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят широкий круг проблем в представляющих взаимный интерес сферах.