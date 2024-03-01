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Журналисты накинулись на Лаврова на форуме в Анталье и сбили его с пути

Сегодня Лавров проводит переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Игнат Далакян 2024-03-01 14:42:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Журналисты накинулись с вопросами на министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском дипломатическом форуме и помешали ему пройти. Инцидент произошел после переговоров министра с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Из-за напора репортеров главе МИД России пришлось сменить траекторию своего движения, а затем возвращаться обратно.

Напомним, сегодня глава российского дипломатического ведомства прилетел в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Визит Лаврова в Турцию состоялся по приглашению Фидана.

Встреча министров иностранных дел России и Турции запланирована на 1-2 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят широкий круг проблем в представляющих взаимный интерес сферах.

#Сергей Лавров #Турция #наш эксклюзив #Анталья #Анталийский дипломатический форум
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