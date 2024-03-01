МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Не менее 43 человек погибли при пожаре в ресторане в столице Бангладеша

Огонь вспыхнул в одном из ресторанов столичного района Бэйли-Роуд, в котором погибли 44 человека и еще не менее 20 получили ранения.
Дарина Криц 2024-03-01 01:32:01
© Фото: Md. Rakibul Hasan Keystone Press Agency Globallookpress

В столице Бангладеша городе Дакка 44 человека погибли из-за пожара, который произошел в ресторане, расположенном в торговом центре.

«По меньшей мере 43 человека погибли и свыше 20 других получили серьезные ранения в результате распространения разрушительного пожара вечером в четверг, который охватил коммерческое здание в столичном районе Бэйли-Роуд, где есть несколько ресторанов», - сообщает RT со ссылкой на местное СМИ.

Отмечается, что для спасения люди прыгали из окон здания. Пожарным удалось спасти с крыши и разных этажей семиэтажного здания около 70 человек, среди которых 72 были в бессознательном состоянии. Некоторые из пострадавших получили первую помощь, прежде чем их отпустили домой.

На место происшествия прибыли местные власти: глава Минздрава Саманта Лал Сен, парламентарий Бахауддин Насим и другие высокопоставленные чиновники.

#в стране и мире #пожар #Бангладеш #ресторан #ранены #погибли #дакка #Бэйли-Роуд
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 