Не менее 43 человек погибли при пожаре в ресторане в столице Бангладеша

В столице Бангладеша городе Дакка 44 человека погибли из-за пожара, который произошел в ресторане, расположенном в торговом центре.

«По меньшей мере 43 человека погибли и свыше 20 других получили серьезные ранения в результате распространения разрушительного пожара вечером в четверг, который охватил коммерческое здание в столичном районе Бэйли-Роуд, где есть несколько ресторанов», - сообщает RT со ссылкой на местное СМИ.

Отмечается, что для спасения люди прыгали из окон здания. Пожарным удалось спасти с крыши и разных этажей семиэтажного здания около 70 человек, среди которых 72 были в бессознательном состоянии. Некоторые из пострадавших получили первую помощь, прежде чем их отпустили домой.

На место происшествия прибыли местные власти: глава Минздрава Саманта Лал Сен, парламентарий Бахауддин Насим и другие высокопоставленные чиновники.