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Четыре человека погибли при крушении частного самолета в США

Крушение произошло в 15:00 по местному времени.
Игнат Далакян 2024-03-11 04:02:01
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Global Look Press

Четыре человека погибли при крушении частного самолета в округе Бат в штате Вирджиния. Об этом сообщил телеканал Fox 17.

«В аэропорту подтвердили гибель четырех человек в результате крушения, но никакой дополнительной информации о том, были ли еще выжившие, не сообщалось», - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что крушение произошло в 15:00 по местному времени. Самолет рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта Ингаллс Филд.

На данный момент причины авиакатастрофы неизвестны. Представитель аэропорта сообщил, что не знает пункта назначения самолета, но уверен, что воздушное судно не собиралось совершить посадку на взлетно-посадочную полосу.

Отмечается, что полиция штата и Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов расследуют обстоятельства авиакатастрофы.

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