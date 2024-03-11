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ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 235 боеприпасов

Сообщается о ранении восьми человек, в том числе одного ребенка.
Игнат Далакян 2024-03-11 02:11:01
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости

ВСУ за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Шестьдесят восемь фактов вооруженных атак ВСУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что 14 обстрелов произошло на донецком направлении, пятьдесят один - на горловском и три обстрела на ясиноватом. При этом поступили сведения о ранении восьми человек, в том числе одного ребенка.

В представительстве сообщили, что украинские войска выпустили 235 единиц различных боеприпасов.

#ДНР #Обстрел #сцкк
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