Педагог Ямбург: пересдача всего одного предмета ЕГЭ позволит не ломать судьбы детям

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и академик Российской академии образования Евгений Ямбург в интервью «Звезде» положительно оценил предложение президента России Владимира Путина позволить ученикам пересдавать один предмет ЕГЭ до начала приемной кампании в вузах и рассказал, почему разрешить пересдачу нужно только одного предмета.

Как объяснил педагог, возможность пересдачи ЕГЭ в первую очередь даст ученикам не ожидать один год, за который в том числе может отчасти поменяться программа экзамена. В то же время это снизит количество стресса как у учеников, так и у их родителей.

«Пересдача экзамена до начала приемной кампании позволит не ломать детям судьбу. Есть великолепные химики, физики, которые могут провалить, например, русский язык. Это все-таки стресс - ученик мог растеряться. А так он будет меньше переживать», - подчеркнул учитель.

Академик также объяснил, почему нужно ограничиться пересдачей одного предмета, а не всех, которые будут не сданы учеником. По мнению академика, получение двух и более неудовлетворительных оценок не может быть стечением обстоятельств.

«Конечно, это плохо, если ученик не сдал один предмет - тот же русский язык должны все дети знать. Но если завалены все предметы, то, значит, ученик - бездельник и лодырь, и нечего ему давать поблажки», - заявил Ямбург.

Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдавать ЕГЭ по одному из предметов в год его сдачи. Президент также подчеркнул, что учебная нагрузка должна быть сбалансированной и соответствовать вопросам на экзаменах.