В Киеве рассказали, что вернувшиеся из РФ дети хотят вернуться обратно

Вернувшиеся из РФ на Украину дети стремятся вернуться обратно, заявил в интервью телеканалу «Киев 24» исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

«Там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализованными», -подчеркнул он.

Павличенко также отметил, что вернувшимся детям постоянно нужно внимание и помощь, чтобы адаптироваться к жизни на родине.

По данным ТАСС, аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ с момента начала СВО оказал помощь в воссоединении 48 детей с их украинскими родственниками, проживающими в соседней республике и других государствах.