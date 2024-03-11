МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экспозиция необычных видов оружия открылась в Санкт-Петербурге

В военно-историческом музее Северной столицы представлена нагината, подаренная Екатерине II и другие необычные экспонаты.
Роман Закурдаев Глеб Владовский 2024-03-11 22:31:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

На открывшейся в Санкт-Петербурге выставке «Оружейные диковины» продемонстрировали необычные виды оружия. Концептуально выставка разделена на восточную и западную части. С одной стороны представлены диковинные ружья, пистолеты, винтовки европейских мастеров. А на другой - настоящие шедевры оружейного искусства стран Азии.

Восток, например, представил на общее обозрение церемониальную секиру 18 века и меч пата прямиком из Индии. А один их из самых старинных предметов выставки - нагината. Именно это оружие было в личной коллекции императрицы Екатерины II.

«Японское судно потерпело крушение возле наших берегов во времена Екатерины II. Японскую команду спасли, привезли в Петербург. В дар японцы передали русской миссии для императрицы 100 мешков риса и некоторые образцы холодного оружия, среди них нагината», - рассказал научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Денис Фёдоров.

В то время как Запад демонстрирует, например, охотничьи ружья из Германии. У некоторых экспонатов приклад и цевьё выполнены из дорогостоящих пород дерева. Инкрустация из слоновой кости, а кремневый замок покрыт серебром.

И без сомнений, несмотря на свой привлекательный внешний вид, каждое оружие в прошлом использовалось по назначению.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #оружие #музей #Военно-исторический музей артиллерии
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 