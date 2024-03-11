Экспозиция необычных видов оружия открылась в Санкт-Петербурге

На открывшейся в Санкт-Петербурге выставке «Оружейные диковины» продемонстрировали необычные виды оружия. Концептуально выставка разделена на восточную и западную части. С одной стороны представлены диковинные ружья, пистолеты, винтовки европейских мастеров. А на другой - настоящие шедевры оружейного искусства стран Азии.

Восток, например, представил на общее обозрение церемониальную секиру 18 века и меч пата прямиком из Индии. А один их из самых старинных предметов выставки - нагината. Именно это оружие было в личной коллекции императрицы Екатерины II.

«Японское судно потерпело крушение возле наших берегов во времена Екатерины II. Японскую команду спасли, привезли в Петербург. В дар японцы передали русской миссии для императрицы 100 мешков риса и некоторые образцы холодного оружия, среди них нагината», - рассказал научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Денис Фёдоров.

В то время как Запад демонстрирует, например, охотничьи ружья из Германии. У некоторых экспонатов приклад и цевьё выполнены из дорогостоящих пород дерева. Инкрустация из слоновой кости, а кремневый замок покрыт серебром.

И без сомнений, несмотря на свой привлекательный внешний вид, каждое оружие в прошлом использовалось по назначению.