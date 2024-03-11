Ракетным ударом под Одессой уничтожены операторы безэкипажных катеров Украины

Сотрудники украинских Сил специальных операций поражены ракетным ударом в Одесской области в ночь на понедельник 11 марта. Об этом сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что речь идет о сотрудниках 73-го морского центра спецопераций. Также под удар попали операторы безэкипажных катеров Украины.

«В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены были сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594. Кроме них под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров», - цитирует ТАСС слова представителя силовых структур.

Ранее за одну ночь российские средства ПВО сбили 47 беспилотников ВСУ в разных областях страны. Противник пытался совершить террористическую атаку в Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областях.