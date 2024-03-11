«Неделя добрых дел» в поддержку бойцов СВО стартовала в подмосковных школах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел», передает телеканал «360».

Сообщается, что в акции, которая продлится с 11 по 15 марта, принимают участие школьники с первого по восьмой класс, а также десятиклассники. Кроме того, не остались в стороне и родители неравнодушных учащихся.

«Акция объединяет всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам СВО и тем, кому необходима помощь - жителям новых регионов, старшему поколению», - подчеркнули в пресс-службе главы региона.

Участники акции будут плести маскировочные сети для участников СВО, декорировать печенье для пенсионеров и на передовую, а также писать открытки военнослужащим.

По словам Воробьева, школьники выступили с этой инициативой еще в 2022 году, и с тех самых пор программа «Доброе дело» успешно реализуется.