Американский сенатор от Республиканской партии Майк Ли заявил, что Украине не место в блоке НАТО, передает издание American Conservative.

Как сообщает RT со ссылкой на журнал, соответствующее решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, должно приниматься в сенате США, а не приниматься транснациональными элитами.

«Мы должны рассматривать кандидатуры новых членов только в том случае, если они принесут очевидную и убедительную жесткую силу, будут способствовать большему распределению бремени между существующими государствами-членами и, возможно, уменьшат вероятность отправки союзных войск на войну», - подчеркнул Ли.

Сенатор также подчеркнул, Вашингтон должен действовать с определенной долей благоразумия, а не удваивать свои действия без раздумий.

«Если Украина будет в НАТО, Соединенные Штаты должны выйти, просто и ясно», - добавил Ли.

Он также отметил, что американские налогоплательщики потеряли 113 млрд долларов, а «ястребы войны» в Конгрессе в настоящее время борются за то, чтобы выслать еще 60 млрд.