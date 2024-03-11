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Сенатор Ли считает, что Украина не может быть вместе с США в НАТО

По мнению Майка Ли, в альянсе может быть либо Киев, либо Вашингтон. В противном случае это приведет к Третьей мировой войне.
Глеб Владовский 2024-03-11 15:44:01
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский сенатор от Республиканской партии Майк Ли заявил, что Украине не место в блоке НАТО, передает издание American Conservative.

Как сообщает RT со ссылкой на журнал, соответствующее решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, должно приниматься в сенате США, а не приниматься транснациональными элитами.

«Мы должны рассматривать кандидатуры новых членов только в том случае, если они принесут очевидную и убедительную жесткую силу, будут способствовать большему распределению бремени между существующими государствами-членами и, возможно, уменьшат вероятность отправки союзных войск на войну», - подчеркнул Ли.

Сенатор также подчеркнул, Вашингтон должен действовать с определенной долей благоразумия, а не удваивать свои действия без раздумий.

«Если Украина будет в НАТО, Соединенные Штаты должны выйти, просто и ясно», - добавил Ли.

Он также отметил, что американские налогоплательщики потеряли 113 млрд  долларов, а «ястребы войны» в Конгрессе в настоящее время борются за то, чтобы выслать еще 60 млрд.

#в стране и мире #Украина #НАТО #сша
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